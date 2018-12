Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare neemt 400ste woning in verhuur CDR

13 december 2018

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Regio Roeselare heeft de kaap van 400 woningen in hun patrimonium gerond. Het SVK huurt woningen en appartementen op de private huurmarkt en verhuurt deze aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. De 400ste woongelegenheid is een appartement in de Stationsdreef dat het SVK huurt van de Kortrijkse cvba Ethimmo die de flat volledig op punt zette via sociale economie. “Het SVK is 11 jaar geleden gestart met 30 woningen, vandaag zitten we op 400”, zegt Bart Wenes, voorzitter van het SVK Regio Roeselare. “Dat is een bijzonder mooie groei die we ook de komende jaren graag willen aanhouden in Roeselare. Momenteel klokken we in de stad af op 7,46 procent sociale verhuur.” “Samen met De Mandel hebben we een wachtlijst met 2.500 namen. De eerste 600 zijn daklozen of mensen die verblijven bij familie”, besluit Machteld Demeulenaere, directeur van SVK Regio Roeselare aan.