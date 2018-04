Snelle digitale aflevering uittreksel uit strafregister 25 april 2018

Wie solliciteert, vrijwilligerswerk wil doen, een zaak wil openen of een licentie als sportschutter wil halen, heeft meestal een uittreksel uit het strafregister nodig. Voortaan kan elke Roeselarenaar dit via www.roeselare.be binnen een paar seconden printklaar digitaal ontvangen. Een bezoek aan het stadhuis hoeft niet langer. Via het e-loket krijg je het meteen in jouw mailbox. (CDR)