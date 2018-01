Snelheidscontroles 02u25 0

De politie voert vandaag snelheidscontroles uit in Roeselare in de Sint-Eloois-Winkelsestraat, Oostnieuwkerksesteenweg, Meiboomlaan, Groenestraat en Izegemseaardeweg. Donderdag zijn er controles in Izegem in de Italianenlaan en de Kachtemsestraat. (CDR)