Snelheidscontroles 09 juli 2018

De politie voert vandaag snelheidscontroles uit in Izegem op de Rijksweg en de Noordkaai. Morgen en overmorgen zijn er geen aangekondigde snelheidscontroles, maar donderdag matig je best je snelheid in Roeselare op de Meensesteenweg, Iepersestraat, Oostnieuwkerksesteenweg, Diksmuidsesteenweg en Hoogleedsesteenweg. Op vrijdag zijn er opnieuw geen controles aangekondigd, maar in het weekend wordt de snelheidsradar wel bovengehaald. Op zaterdag wordt er geflitst in Izegem in de Lendeleedsestraat, Gentseheerweg, Prins Albertlaan en Meensesteenweg en zondag in Hooglede in de Middenstraat en Bruggestraat. (CDR)