Smog jij ook al mee? ZUSJE TOONT OP YOUTUBE HOE JE VIA GEBAREN MET DOWN-BROERTJE 'PRAAT' CHARLOTTE DEGEZELLE

30 mei 2018

02u56 0 Roeselare Ernest (5) en Lilith (8) Appeltans veroveren de harten van Vlaanderen. Vrijdag lanceerden hun ouders een website waar zus Lilith de SMOG-gebaren voordoet die het gezin gebruikt om te communiceren met Ernest, die het syndroom van Down heeft. De site kreeg al meer dan 6.000 bezoekers.

De website www.smogjemee.be is een uniek verjaardagscadeau voor Ernest maar ook een mooi gebaar naar alle anderen die gebruik maken van SMOG, kort voor 'Spreken Met Ondersteuning van Gebaren'. Het is een manier van communiceren voor mensen die moeilijkheden hebben inzake taalbegrip en/of taalexpressie. Terwijl je praat toon je gebaren voor de belangrijkste woorden. "Ernest werd geboren met het syndroom van Down", vertellen ouders Tine Busschaert en Ward Appeltans. "Praten is niet makkelijk. Hij kent al wat woorden en zal hopelijk ooit vlot praten. Maar voor we SMOG gebruikten, schreeuwde hij alleen. Hij was vaak boos doordat hij zich niet kon uiten. Via de thuisbegeleidster belandden we bij De Vleugels, het expertisecentrum op het vlak van taalontwikkeling bij kinderen en mensen met een verstandelijke beperking in Klerken. Zij wezen ons op SMOG." Tine en Ward volgden een basiscursus en sinds z'n derde krijgt Ernest SMOG-les van logopediste Lieselot Ghekiere. "Na een tijdje merkten we dat hij zeer snel veel gebaren leerde, dat we niet meer in staat waren te volgen. Bovendien komt hij via school en de opvang in contact met veel mensen die ook met hem moeten kunnen communiceren. Vanuit de gedachte dat iedereen met hem, maar ook met anderen die SMOG gebruiken, moet kunnen communiceren, groeide eind vorig jaar het idee om een website te maken."





Grote ster

Ster van die site is grote zus Lilith. Zij speelt de hoofdrol in de filmpjes waarin ze telkens een nieuw SMOG-gebaar toont. "Ze was hier direct voor te vinden want ze wou graag op YouTube komen. De gebaren worden haar aangeleerd door Lieselot en alle filmpjes worden gecontroleerd door het logopedistenteam." Vandaag staan 130 gebaren online maar alle 500 basisgebaren krijgen een fimpje. Hoewel de website amper enkele dagen online staat, is het succes enorm. "De site kreeg al meer dan 6.000 bezoekers, de Facebookpagina telt dik 1.800 volgers en het lanceringsfilmpje is al meer dan 115.000 keer bekeken. Wij zijn totaal overweldigd. Hier was duidelijk heel veel nood aan."