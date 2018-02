Sluiting overweg Wijnendalestraat niet aan de orde 21 februari 2018

Vlaams Belang-raadslid Cyriel Ameye hoorde waaien dat de overweg in de Wijnendalestraat dit voorjaar nog vernieuwd wordt, maar dat er eveneens plannen bestaan om deze op vrij korte termijn af te schaffen. Tijdens de gemeenteraad vroeg hij om tekst en uitleg aan schepen van mobiliteit Griet Coppé (CD&V). "Het is zo dat er dit voorjaar aan de Wijnendalestraat werken zullen plaatsvinden en dan zal de overweg drie weken gesloten zijn. We zullen hierover goed communiceren en een wegomlegging voorzien", aldus Coppé. "Wat de toekomst betreft bestaat er een streefbeeldstudie voor heel het land waarmee in kaart gebracht is welke overwegen men wil wegwerken. Maar voor de Overweg in de Wijnendalestraat is dit niet aan de orde. Het kan bovendien niet vooraleer de Brugsesteenweg heringericht is en het verkeer er tijdens de spits vlotter loopt." (CDR)