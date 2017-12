Sluikstorter dumpt stoelen in gracht 02u36 0 Foto LSI De zes stoelen lagen netjes op een rij.

Langs de landelijke Waterstraat op De Ruiter in Roeselare heeft een onbekende tijdens het kerstweekend zes stoelen in de gracht gedumpt. Dat gebeurde vlak bij het herdenkingsteken voor Erna Vermeulen, de 71-jarige fietsster die vorig jaar in september op die plek stierf tijdens een fietstochtje. De sluikstorter dumpte de stoelen netjes op een rij in de gracht, en dat leverde een opmerkelijk beeld op. Van de sluikstorter is voorlopig geen spoor. (LSI)