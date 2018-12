Sloop Proximusgebouw van start CDR

03 december 2018

13u40 0

Tussen de Hendrik Conscience-, de Wortel- en de Sint-Amandsstraat is gestart met de sloop van de Proximussite, in de volksmond vaak nog het Belgacom- of RTT-gebouw genoemd. De mastodont moet plaats maken voor een nieuwbouwproject. Langs de Sint-Amandsstraat verrijst straks een kantoorgebouw voor Crefius. De smalle Wortelstraat wordt een ruime, aangename fiets- en wandelstraat met groenaccenten. Er langs komt een bouwblok, variërend van vijf tot acht bouwlagen, met 40 appartementen. Langs de H. Conciencestraat wordt een appartementsgebouw met zes en één teruggetrokken bouwlaag met 19 appartementen opgetrokken en in het binnengebied komt een derde flatgebouw van vier verdiepingen met 12 appartementen. Onder het project komt een parkeergarage. Het groene binnenplein zal publiek toegankelijk zijn en dienen als doorsteek van de Sint-Amands- naar de H. Consciencestraat.