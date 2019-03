Slechtvalk kiest schoorsteen Mirom als nieuwe thuis CDR

29 maart 2019

14u18 3 Roeselare Afvalintercommunale Mirom heeft een bijzonder gast, of misschien zelfs meerdere bijzondere gasten, op bezoek. Sinds kort wordt aan de nestkast op de schouw van de verbrandingsoven een slechtvalk gesignaleerd. Dat is best bijzonder, want de slechtvalk was gedurende meer dan honderd jaar uitgestorven in onze streek.

De voorbije dagen hebben personeelsleden en medewerkers van het recyclagepark op de Oostnieuwkerksesteenweg meermaals een roofvogel gespot en woensdag volgde een officiële waarneming door vogelspotter Jan Feryn, ook milieucoördinator voor Mirom Roeselare. “Het gaat om een volwassen slechtvalk. Het is nog niet duidelijk of het om een mannetje of vrouwtje gaat of beiden. Maar gezien ze bij een nestkast gezien zijn, is de kans reëel dat het om een koppel gaat en dat ze aan het broeden zijn”, weet Feryn. “De slechtvalk was meer dan honderd jaar uitgestorven in onze streek. De vogel leeft in principe in rotsachtige streken en maakt nesten op een minimumhoogte van vijftig meter. Wie vroeger de snelst vliegende roofvogel ter wereld, die tot driehonderd kilometer per uur haalt, wilde zien, moest daarvoor naar de Pyreneeën.” De voorbije decennia werden nestkasten aan torens en hoge schoorstenen gehangen om de vogel de kans te geven zich weer te nestelen. “Toen er in 2011 herstellings- en schilderwerken gepland waren aan de schouw, nam wijlen Marnix Desmet, een fervent vogelliefhebber, het initiatief om er een nestkast voor slechtvalken te bouwen.”

“De voorbije jaren zijn er verschillende waarnemingen geweest van slechtvalken in Roeselare”, vertelt Jan. “In 2013 al werden er regelmatig gezien rond de toren en in de buurt. Misschien maken de dieren dus al langer gebruik van de nestkast, al werden er de voorbije jaren nog nooit jongen gespot. Dat de slechtvalk nu in het nest gezien is, doet het beste verhopen. Met wat geluk vliegen er in mei jonge slechtvalkjes uit.”