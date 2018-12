Slechts 2% te veel gedronken op Kerstdag LSI

26 december 2018

12u29

Bron: LSI 0

Bij alcoholcontroles in Izegem en Roeselare bleken op Kerstdag slechts 7 van de 286 gecontroleerde automobilisten (2,44%) met een glaasje teveel op achter het stuur te zitten. De controles vonden plaats langs de Rijksweg en Krekelmotestraat in Izegem en aan de brandweerkazerne langs de Koning Albert I-laan in Roeselare. Twee automobilisten moesten hun rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. Eén onverzekerd voertuig werd in beslag genomen. Zes automobilisten droegen hun veiligheidsgordel niet en drie waren aan het bellen achter het stuur.