Slagerij Jan & Karlien wordt Atelier Le Boucher KINDEREN NICOLAS EN ISABELLE ZETTEN ZAAK OUDERS VOORT CHARLOTTE DEGEZELLE

27 januari 2018

03u23 0 Roeselare Anderhalf jaar nadat Jan Depoortere en Karlien Vanbiervliet hun slagerij sloten, zorgen hun kinderen Nicolas en Isabelle er opnieuw voor leven in de brouwerij. Onder de noemer Traiteur Le Boucher waren ze achter gesloten deuren al even actief, maar nu ze parking aan de deur wisten te fiksen openen ze vandaag hun culinaire slagerij Atelier Le Boucher.

"Meer familiezaak kan het niet worden", steekt Nicolas Depoortere van wal.





"Meer dan 20 jaar baatten m'n ouders, Jan Depoortere en Karlien Vanbiervliet hier hun Slagerij Jan & Karlien uit. Eind september 2016 gaven ze een nieuwe wending aan hun leven, maar toch zijn ze vandaag opnieuw betrokken in het verhaal dat we op dezelfde locatie schrijven met Traiteur en Atelier Le Boucher. We hebben zoveel respect voor wat ze voor ons deden en nog steeds doen." Personages in het nieuwe verhaal zijn Nicolas en z'n vrouw Melissa Casier en z'n zus Isabelle Depoortere en haar partner Davy Cool. "Maar ook mama en papa springen dus bij", vertelt Nicolas. "Toen zij nog de slagerij uitbaatten, was de tweede generatie al actief als traiteur. We zijn er voorzichtig ingerold en toen onze ouders stopten met de zaak palmden wij met Traiteur Le Boucher het pand in. Dit achter gesloten deuren. Heel bewust want we waren van oordeel dat een winkel met veel passage nood heeft aan parking en die was er eenvoudigweg niet."





Toch begon het steeds meer te kriebelen en vandaag opent culinaire slagerij Atelier Le Boucher de deuren. "Binnen het parkingverhaal ben ik me gaan informeren bij de stad. Daar kreeg ik te horen dat een kortparkeerzone of een laad- en loszone langs de Koning Albert I-laan mogelijk moeten zijn. Dat haalde ons over de streep om toch de stap naar een winkel te zetten."





Ambachtelijk

Gezichten in de winkel worden in hoofdzaak Melissa, Isabelle en ook mama Karlien zal er enkele dagen per week weer opduiken. De mannen, inclusief papa Jan die het ook niet kan laten om de handen uit de mouwen te steken, zijn vooral achter de schermen actief. "Slagerij Jan en Katrien stond op de kaart voor hun ambachtelijke producten zoals gehakt en paté. Die succesnummers hebben we behouden, maar ook aangevuld met heel wat nieuwigheden. We zetten ook heel sterk in op traiteur. Ongeveer een derde tot de helft van onze toog zal dagelijks gevuld zijn met bereide gerechten." Meer info vind je op: http://nicolasdepoortere.wixsite.com/traiteurleboucher.