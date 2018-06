Slachtoffer zinloos geweld krijgt platencontract BRYAN VANDECASTEELE DJ VOOR PLATENLABEL ARMIN VAN BUUREN ALEXANDER HAEZEBROUCK EN CHARLOTTE DEGEZELLE

09 juni 2018

02u35 0 Roeselare Zinloos geweld krijgt Bryan Vandecasteele niet klein. Dik twee weken nadat hij aan het Spillebad ineen werd geslagen, tekent de jonge dj een contract bij Armada Music, het label van de Nederlandse top-dj Armin Van Buuren.

Van regen naar zon op enkele dagen tijd. Zo omschrijft Bryan Vandecasteele de rollercoaster van emoties die hij beleefde. Op 17 mei werd hij slachtoffer zinloos geweld met een hersenschudding en gebroken vinger tot gevolg. Volgens de politie ging het om een incident ingegeven door jaloezie omtrent een liefdesaffaire. "Het onderzoek is nog bezig. Het gaat om een geval waarbij de versies van beide partijen wat uit elkaar liggen", horen we bij hen. "Daarom proberen we zoveel mogelijk getuigen te horen. Enkelen moeten nog gehoord worden om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen."





Andere aanpak

De dagen erop had de jonge dj het zwaar. "Er circuleerden allerhande berichten op sociale media en ik vreesde dat m'n carrière erop zat voor ze echt gestart was."





Bryan is in het Roeselaarse vrij bekend van het dj-duo Trouble Nation. Tegenwoordig timmert hij aan de weg als Bryan V. Hij gaf zelfs z'n studies aan het MMI Kortemark op om voluit voor z'n commerciële housetracks te gaan. "Al van vorige zomer heb ik contact met Armada Music waar kleppers als Dimitri Vegas & Like Mike en Lost Frequencies kind aan huis zijn", vertelt hij. "Ik stuurde hen al langer demo's, maar kreeg steeds het deksel op de neus tot ik voor een andere aanpak koos. Ik maakte de Britse dj Wolvo, die bij hen onder contract ligt, warm voor m'n muziek en forceerde zo een voet tussen de deur."





Zesde Belg bij Armada

Vandaag mag Bryan het van de daken schreeuwen: hij heeft een contract beet bij Armada. "Ze willen absoluut het nummer 'Talk to me', een samenwerking met Wolvo, deze zomer releasen. Er zijn ook al afspraken voor twee andere nummers. Het is zot wat me overkomt. Ik ben nog maar de zesde Belg die tekent bij Armada. Het is een geruststelling voor mezelf en m'n ouders. Stoppen met school was de goeie keuze."





Het contract kon voor Bryan op geen beter moment komen. "Ik krijg nu zoveel positieve reacties en voel me sterker dan ooit. Wel besef ik dat alles nu pas begint. Ik word enorm gesteund door m'n ma en stiefpa en Bart Balcaen van On Air Publishing. Maar nu is het aan mij om, eenmaal de release er is, radiostations, promotors en bookers te overtuigen en nieuwe muziek te maken. Er komt alvast een release met een Canadese zangeres aan en er zijn gesprekken voor een remix voor Milo Meskens.





Ook ben ik een nummer over zinloos geweld aan het schrijven. Het helpt me alles te verwerken, maar ik wil ook uitdragen dat geweld geen oplossing is. Ik krijg een unieke kans en ga alles geven om ooit te kunnen draaien op mijn droomplek: het Ultra Music Festival in Miami."