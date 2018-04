Sky is the limit voor De Groenling BLOK VAN 45 METER ZAL BOVEN STATIONSPLEIN UITTORENEN CHARLOTTE DEGEZELLE

04 april 2018

02u38 0 Roeselare 80 flats, 521 m² winkelruimte, 167 m² horeca en 5.898 m² kantoorruimte in twee bouwblokken, waarvan het ene deel 45 meter boven het Stationsplein zal uittorenen. Dat is kort samengevat het ambitieuze project De Groenling.

Nu het stationsproject bijna afgerond is, wordt ook de rest van de wijk opgewaardeerd. In 2015 waren er al plannen om op de vroegere pendelparking aan de Stationsdreef, nu een pop-up parkje, een woon- en kantoorproject te realiseren. Die plannen werden verfijnd en nu diende bouwheer DGR Construct een bouwaanvraag in. "De Groenling moet het station en de TRAXsite, via de bestaande voetgangerstunnel onder het spoor, met elkaar verbinden", zegt schepen Nathalie Muylle (CD&V), bevoegd voor het vergunningenbeleid. "Het project omvat twee bouwblokken bovenop een gemeenschappelijke ondergrondse garage met 151 parkeerplaatsen en in- en uitgang via de Spoorweglaan. Een deel van de parkeerplaatsen is voorbehouden voor de kantoren, maar wordt na de kantooruren verhuurd aan de bewoners."





13 verdiepingen

De blikvanger: de 13 verdiepingen tellende toren van het bouwblok parallel met de sporen. "Startend vanaf de voetgangerstunnel stijgt het profiel van het gebouw trapsgewijs vanaf nul en eindigt in een accent van 13 bouwlagen aan de kant van het Stationsplein", zegt Muylle. "De begane grond en de eerste drie verdiepingen zijn voorbehouden voor kantoren en commerciële ruimtes, de overige verdiepingen worden ingevuld door 41 appartementen."





Het tweede gebouw wordt ingeplant op de hoek van de Stationsdreef en de Spoorweglaan. "Het kent eveneens een getrapte opbouw tot maximaal zes bouwlagen aan de Spoorweglaan. Op de begane grond komen kantoren, op de eerste verdieping wordt gedacht aan een horecazaak met terras. Daaronder is een publieke tribune of amfitheater voorzien. De rest van het gebouw wordt ingevuld met 39 appartementen." Ook worden 356 fietsenparkings, ruimte voor autodelen en ondergrondse afvalcontainers voorzien.





Groen

De naam De Groenling geeft aan dat het om een groen complex gaat. De vergroende toren van het oorspronkelijke plan is geschrapt, maar nu wordt gekozen voor groendaken. Ook de publieke ruimte tussen de gebouwen moet een groene ontmoetingsplek worden met zitbanken en een fietsverbinding richting TRAX-site.





Het openbaar onderzoek loopt tot 4 mei. "In september valt de beslissing over de vergunning. Als alles goed loopt, gaan we in maart of april 2019 van start. De werken zullen drie à vier jaar duren."