Skaters omarmen skatepark 03 april 2018

De Roeselaarse skaters en bikers hebben jaren moeten wachten op een degelijke skate-infrastructuur. Maar bij de officiële opening van het Trax-skatepark op zaterdag waren ze allen vol lof. "Dit is een van de beste skateparken van Vlaanderen", zeiden ze. Met het skatepark op de Trax-site, dat volledig in overleg met de jeugd op wieltjes werd aangelegd, is die wens nu gerealiseerd. "Ik skate al 20 jaar", vertelt Jonathan Verhaeghe (29) net nadat hij het park voor de eerste keer uittestte. "Al die tijd was de situatie triestig in Roeselare. We trokken naar Wervik of Zwevezele, want in eigen stad was er gewoon niets. Wat hier, in samenspraak met ons, gerealiseerd werd is echt top in Vlaanderen." "42 skaters bepaalden met skateparkbouwer Concrete Dreams hoe het park er zou gaan uitzien", zegt schepen van Jeugd Michèle Hostekint (sp.a) . Het eindresultaat is een streetpark waarvoor 250 kubieke meter beton, of zo'n 2.000 volle badkuipen, werden gegoten en 30 meter rails en tien ledges of richels werden geïnstalleerd. Om overlast te vermijden gaan de lichten er 's avonds om 22 uur uit. (CDR)