Sister May op het podium in Parijs

04 december 2018

Het gaat hard voor de Roeselaarse rockband Sister May. Leadzanger Bert Goethals, drummer Stefaan Degryse, gitarist Carl Vangeluwe en bassist Wannes Desramault spelen amper twee jaar samen maar hebben al twee platen en een trits optredens in Vlaanderen, Wallonië en Nederland op hun conto. Afgelopen weekend speelden ze nog het voorprogramma van Diablo Boulevard, de band van Alex Agnew, en morgen, woensdag 5 december, treden ze voor het eerst op in Parijs. “We spelen in de Black Star, een nieuwe club dicht bij de Bastille die zowel vroeger alsnu opnieuw het kloppend hart van de Revolutie is”, vertelt zanger Bert Goethals. “Als band die er prat op gaat alles volledig zelf te regelen is dit toch wel vrij uniek. Voor mij persoonlijk is het extra bijzonder omdat Parijs aan de basis lag van het project Sister May en het BougerBouger-verhaal dat ik drie jaar terug opstartte na de aanslagen in Parijs. Eén van onze nummers, (R)Evolution gaat trouwens over revolutie. Dit mogen zingen op 100 meter waar er zoveel geschiedenis is geschreven en waar er nu ook opstand is, doet ons toch wel kicken.”

