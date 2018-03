Sirene wordt getest 28 maart 2018

In de zones van seveso-bedrijven (die werken met gevaarlijke stoffen, nvdr.) worden maatregelen genomen om de bevolking bij een noodsituatie te waarschuwen. Er worden sirenes geplaatst in de buurt. In het centrum van Rumbeke op het Sint-Henricus Woonzorgcentrum is zo'n elektronische sirene geïnstalleerd. Driemaandelijks wordt ze luid getest. Donderdag 5 april zal de sirene tussen 11.45 en 13.15 uur een luid testsignaal uitzenden. Dan is er een huiltoon te horen die na een korte periode herhaald wordt. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirenes de gesproken boodschap "proefsignaal" weerklinken. Voor eventuele reacties en/of vragen naar aanleiding van de sireneproeven kan je steeds terecht op alerte@ibz.fgov.be. Vanaf maandag 2 april tot en met vrijdag 6 april is tussen 9 en 16 uur het gratis nummer 0800/94.113 ter beschikking voor iedereen die vragen heeft.





(CDR)