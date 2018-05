Sint-Michiel biedt kunstonderwijs aan 29 mei 2018

Scholengroep Sint-Michiel lanceert vanaf 1 september een reeks nieuwe studierichtingen. "We bouwen volop aan de toekomst. Niet alleen organisatorisch, maar ook op vlak van studieaanbod. We willen elke leerling iets te bieden hebben", zegt coördinerend directeur Damienne Cottens. Zo lanceert de scholengroep voor het eerst kunstonderwijs. In de Burgerschool zul je in het eerste en tweede leerjaar A artistieke vorming kunnen volgen. "We gaan voor een algemene vorming met een artistiek oriënteringspakket rond drie pijlers: beeldende kunsten, muzische vorming en expressie", weet directeur Annelies Volckaert van de Burgerschool. In Onze Jeugd is de derde graad dierenzorg BSO de nieuwkomer, terwijl het VTI een zevende specialisatiejaar verwarmingsinstallaties aanbiedt. Het Klein Seminarie pakt voor het eerst uit met aardrijkskunde in het Frans voor de eerstejaars moderne. Veel aandacht gaat ook naar duaal leren. Alle scholen die TSO en BSO-onderwijs organiseren, bieden samen dertien opleidingen aan, gaande van haarzorg over grootkeuken tot groenaanleg, via dit systeem. "Hiermee willen we iets doen aan de grote uitstroom van jongeren zonder diploma en de werkloosheid", weet Cottens. Bij duaal leren gaan de leerlingen twee dagen naar school en drie dagen werken. Op het einde van de rit behalen ze een volwaardig diploma. Vanaf 1 september 2019 wil Sint-Michiel ook 'sport' en 'voeding en horeca' aanbieden. (CDR)