Sint-Henricus herdoopt tot Pluk-de-dagcentrum 05 juli 2018

02u46 0

Dagverzorgingscentrum Sint-Henricus, waar dagelijks heel wat thuiswonende senioren uit Roeselare en Staden de dag doorbrengen, heeft een nieuwe naam. Die werd ingegeven door het feit dat het in het centrum om veel meer draait dan enkel zorg. "Alles draait bij ons om het beleven van een goeie dag. De benaming Pluk-de-dagcentrum maakt dat perfect duidelijk", aldus directeur Katrien Decoene. Het centrum heeft ook plannen om haar werking nog persoonlijker te maken. Dit via het maken van een fotoalbum per persoon zodat de bezoekers thuis kunnen tonen wat ze beleefd hebben. Ook mochten de bezoekers hun lievelingsmuziek opgeven. Straks is die te horen in het busje dankzij de Pluk-de-dag-cd. (CDR)