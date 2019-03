Sint-Amandsstraat tijdelijk dicht door sloopwerken Proximussite CDR

04 maart 2019

Van maandag 11 tot en met woensdag 13 maart zal een stuk van de Sint-Amandsstraat afgesloten zijn door sloopwerken op de Proximussite.Er wordt een omleiding voorzien via de Jan Mahieustraat , de Hendrik Consciencestraat en ook de rijrichting van de Henri Horriestraat wordt hiervoor omgekeerd. Van donderdag 14 maart tot en met vrijdag 5 april wordt de helft van de rijweg van de Sint-Amandsstraat ingenomen als veiligheidszone. Gemotoriseerd verkeer kan over de parkeerstroken rijden. Er zal een duidelijke afscheiding tussen de rijweg en het voetpad zijn dankzij herashekkens met verlichting. Tijdens de volledige periode is de Sint-Amandsstraat tijdens het weekend wel volledig toegankelijk.

De sloop van de Belgacomsite startte al in december. De werken situeerden zich de voorbije maanden langs de kant van de Hendrik Consciencestraat waar er ook af en toe verkeershinder was. Straks verrijst op de site een nieuw woon- en kantorencomplex.