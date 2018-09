Sergio en Sandrine op Nacht van de Punch 07 september 2018

Op zaterdag 15 september vindt de vijfentwintigste editie van de Nacht van de Punch plaats in de expohallen in Roeselare. Het succesconcept blijft ongewijzigd. De deuren gaan open om 20 uur en een half uurtje later wordt de punch feestelijk geflambeerd en opgediend. Daarna verzorgt organisator Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden uit Hooglede een 2,5 uur durend concert, begeleid door een popgroep en met verschillende gastzangers en gastzangeressen. Dit jaar staan onder meer Sergio, Eline De Munck en Sandrine op het podium. Dansschool Dançar uit Hooglede zorgt voor de dansacts en de presentatie is in handen van Ward D'Hulst. Nadien draait dj Tim De Bree plaatjes tot in de vroege uurtjes. Er wordt opnieuw een busdienst voorzien van de markt van Hooglede naar de Hallen en terug. Kaarten kosten 20 euro en zijn te verkrijgen bij de leden van de Harmonie of op www.nachtvandepunch.be (SVR)