Senioren tonen belang van bewegen met flashmob 27 april 2018

Verrassende flashmob eergisteren in rusthuis Ter Berken. Op de tonen van Willy Sommers zijn 'Laat de zon in je hart' dansten de bewoners samen met de medewerkers en vrijwilligers van het rusthuis en enkele kinderen van de naschoolse opvang KIDZ. Dit in het kader van de Week van de valpreventie. "Ter Berken focust sinds een jaar op 'bewegen'", weet Judith Deryckere, communicatieverantwoordelijke van het Zorgbedrijf. "Daarvoor hebben ze een medewerker die naast de kine, ergo of animatie, als fitcoach functioneert. Zij organiseert allerhande activiteiten rond bewegen en vandaag ook de flashmob. Het resultaat van de fitcoach is dat hun bewoners veel mobieler zijn geworden. Ook fysieke fixatie is hierdoor serieus afgebouwd."





