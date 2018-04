Selina opent met Brasselina haar droomzaak 27 april 2018

02u53 0

Nieuwkomer op de Grote Markt. Vandaag opent Selina Sanctorum haar brasserie/tearoom BrasSelina in het pand waar restaurant Graaf van Vlaanderen gevestigd was. Hoewel Selina amper 26 is, is ze gepot en gemazeld in de horeca en kan ze ook rekenen op de steun van haar familie. "Ik werk al sinds m'n tienerjaren in de horeca, studeerde hotelmanagement en trek me zowel in de zaal als in de keuken uit de slag", vertelt ze. "Ik droomde altijd al van een eigen zaak en kon geen mooier en tegelijk vertrouwder pand vinden. Ik heb hier jaren gewerkt toen Geoffrey Leenknecht en Francis Hautekiet Huis Fragé uitbaatten. Toen ik zag dat het pand te huur stond, moest ik dan wel informeren en zodra ik binnenkwam was ik verkocht."





Pannenkoeken in zaal

Brasserie Brasselina staat voor een lekkere en verse brasseriekeuken met in de namiddag tearoom. "Toppers zijn ons stoofvlees met frietjes en de pannenkoeken die in de zaal op de plaat worden gebakken." Het wordt een echte familiezaak met Selina als zaakvoerster, broer Peter achter de bar en vanaf juni zus Sanne in de keuken. "Ook de rest van ons gezin komt regelmatig een handje helpen indien nodig", zegt Selina. "Vrij uniek voor Roeselare is trouwens dat we twee speciale kinderhoekjes inrichtten."





Meer op www.brasselina.be.





(CDR)