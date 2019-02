Sector komt samen op 20e Salon voor landbouw, tuinbouw en park: “Het is belangrijk dat de land- en tuinbouwers mekaar steunen. Daardoor is de sector heel crisisbestendig” Charlotte Degezelle

18 februari 2019

08u58 0 Roeselare Het Salon voor landbouw, tuinbouw en park palmt om 23,24 en 25 februari voor de 20e maal Expo Roeselare in. Tijdens de hoogdagen voor de West-Vlaamse land- en tuinbouw worden verschillende nieuwigheden voorgesteld, maar organisator Nic Vermaut vindt ook de ontmoetingsfunctie van de beurs heel belangrijk.

Een erkende vakbeurs met 40 jaar ervaring die gedurende drie dagen 107 exposanten samenbreng op 10.000 vierkante meter exporuimte en hiermee 15.000 bezoekers weet te lokken. Dat is kort samengevat het Salon voor landbouw, tuinbouw en park. “Voor de tweede keer is park de derde pijler van onze beurs”, vertelt Nic Vermaut van het organiserende Well Communications. “Quasi alle West-Vlaamse stads- en gemeentebesturen zakken af naar Het Salon op zoek naar oplossingen voor hun stedelijke groenbeheer en parken. Maar ook de tuinliefhebbers en tuinaanleggers zetten meer en meer in op semi- en professioneel materiaal. Op maandag 25 februari is er dan ook een specifieke demodag voor park. We geloven echt in die pijler, het is het groeigedeelte van onze beurs.”

Maar toch blijft 73% van de bezoekers actieve professionals in de land- en tuinbouw. Zij zijn traditioneel hel benieuwd naar de innovaties die tijdens Het Salon worden voorgesteld. “Die bundelen we op één innovatiestand. Onze regionale machinebouwers worden geroemd tot in Zuid-Amerika en Azië net omwille van de innovatie en de kwaliteit”, weet Nic. “Nieuw dit jaar zijn alvast de machines met Dual Power van Cebeko, de Corvuswagentjes van Vandaele Machinery in Oostrozebeke en de nieuwe bloemkoolrooimachine van Marc Verhoest uit Rumbeke. Daarnaast brengt het PCLT, het opleidingscentrum voor land- en tuinbouw, een special rond smart farming.”

Bovenal is en blijft Het Salon een ontmoetingsplek.” Wij vinden het heel belangrijk om de sector samen te brengen. De land- en tuinbouw kreunen. De klimaatproblematiek treft de sector heel hard met steeds dalende opbrengst tot gevolg voor diverse teelten. Bovendien wordt snel in de richting van de land- en tuinbouw gewezen als het gaat over CO2-uitstoot, bodemverontreiniging, de daling van de insectenpopulatie, … Toch blijven de land- en tuinbouw een van de meest cruciale sectoren voor de toekomst. Net daarom is het zo belangrijk dat de land- en tuinbouwers mekaar steunen mekaar. Daardoor is de sector heel crisisbestendig.”

Meer informatie op www.landentuinbouwsalon.com.