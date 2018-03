Schrijffout op oorlogsmonument 24 maart 2018

02u52 0 Roeselare Oeps! 4,5 maanden nadat het Oekense oorlogsmonument aan de Sint-Martinuskerk grondig gerenoveerd werd, is nu vastgesteld dat er een fout op de gedenksteen staat.

Niet in de namen van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog, maar in de laatste zin van het Vlaamse volkslied 'O kruise den Vlaming' dat de zijkanten van het monument siert. Er zou moeten staan: 'O Kruis in het bloed onzer helden geplant. Bewaar steeds, en zegen ons Vlaanderland'. Maar in Oekene lees je daarentegen: 'O Kruis in het bloed onzer helden geplant. Bewaar steeds, in zeden ons vlaanderland'.





Steen verweerd

"We zijn al aan het bekijken hoe we die fout kunnen corrigeren zonder dat het al te veel kost", laat schepen van Vaderlandslievende Verenigingen Marc Vanwalleghem (CD&V) weten. "Het gaat om een menselijke fout. Maar we wijzen zeker niet met de vinger in de richting van de arduinkapper die het monument renoveerde. De originele steen was net op de plaats van die tekst heel verweerd en daardoor moeilijk leesbaar. Maar er is een groot verschil tussen zegen en zeden dus dat moeten en zullen we zeker oplossen.





Het is ook vreemd dat niemand eerder de fout zag, want uiteindelijk werd het monument in november al ingehuldigd." (CDR)