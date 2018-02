Schoorsteen valt op straat 12 februari 2018

In de Groenestraat in Roeselare belandde gisteren namiddag rond 15.30 uur de schoorsteen van een leegstaande woning op straat.





Dat gebeurde tussen de Blekerijstraat en de Diksmuidsesteenweg. "Ik was aan de overkant van de straat net mijn auto aan het wassen", vertelt buurvrouw Christine Verbeure. "Gelukkig was ik net binnen mijn water gaan verversen. Ik hoorde plots lawaai en toen ik terug buiten kwam lagen de brokstukken van de hele schoorsteen op de straat. Mijn wagen raakte op het eerste zicht niet beschadigd. Gelukkig passeerde er op dat ogenblik niemand."





De woning staat al maanden leeg en wordt volledig gerenoveerd. Door de val van de schoorsteen werd in het dak een gat geslagen. De brandweer van de zone Midwest kwam ter plaatse om de toestand te beveiligen en de brokstukken op te ruimen. De politie sloot de weg een tijdlang volledig af. (LSI)