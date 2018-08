School De Brug krijgt nieuwe lokalen CHALETS MAKEN PLAATS VOOR KLASSEN, SPORTHAL EN KINDEROPVANG CHARLOTTE DEGEZELLE

31 augustus 2018

02u30 0 Roeselare Schoollopen in SBS De Brug langs de Brugsesteenweg is voortaan een stuk veiliger en comfortabeler. De uitgewoonde chalets, waar vorig jaar brand uitbrak, zijn gesloopt en in het historische gedeelte van de school zijn op creatieve wijze extra klassen gecreëerd om dit op te vangen. Daarnaast wil de stad tegen 2022 een gloednieuwe sporthal en extra kinderopvang creëren.

"Daken die lekten en wegwaaiden bij hevige wind, verouderde elektriciteit en verwarming en vorig jaar hadden we er zelfs een brandje. Neen, de chalets waren niet iets waar we trots op waren. Dat ze op waren bleek ook tijdens de bijzonder vlotte afbraak", steekt Koen Dierynck, directeur van SBS De Brug van wal. "Ze werden ruim 20 jaar terug geplaatst toen het aantal kleuters explosief groeide en ons kleutergebouw te klein werd." "Maar de chalets waren al lang een doorn in het oog", pikt patrimoniumschepen Nathalie Muylle (CD&V) in. "Door de groei van de school waren we echter genoodzaakt ze zo lang in stand te houden. Maar tijdens de voorbije maanden hebben we 100.000 euro geïnvesteerd om het probleem op te lossen."





Optimaal ruimtegebruik

Er werd niet gekozen voor een nieuwbouw, maar voor optimaal ruimtegebruik binnen het historische gebouw. "Kleine lokaaltjes werden samengebracht en doodlopende gangen ingepalmd", weet de directeur. "Het eindresultaat is een nieuwe computerklas, leraarskamer, twee kleuterklassen, een berging en aangepast sanitair. De ruimte waar de chalets stonden, is ingericht als speelplaats."





Ook de komende jaren wordt er nog gebouwd in SBS De Brug. De stad diende bij Vlaanderen een dossier in voor een gloednieuwe sporthal in de hoop dat zij straks 70% van de kosten zullen dragen. "De huidige turnzaal is veel te klein, waardoor we in aanmerking komen voor Vlaamse subsidies", weet schepen Muylle. "We hopen ten laatste in het voorjaar van 2019 goedkeuring te krijgen. De sporthal van 625 vierkante meter, die polyvalent gebruikt zal worden, komt op de plaats van de chalets. De totale kostprijs is geraamd op 1,5 miljoen euro. Zelf voorzien we met de stad 1 miljoen. Dat lijkt veel als we op 70% subsidies rekenen, maar tussen de nieuwe sporthal en het bestaande kleuterblok voorzien we ook 150 vierkante meter bijkomende ruimte voor kinderopvang, want het huidige paviljoen aan de voorkant van de school is te klein. Door deze werkzaamheden wordt het ten slotte ook mogelijk om de circulatie rond de school te herbekijken. Het is vaak heel druk langs de Brugsesteenweg en we willen bekijken wat haalbaar is via de Steenstraat."





Veiliger

Michèle Hostekint (sp.a), schepen van stedelijk onderwijs, is enthousiast. "SBS De Brug is klaar voor het nieuwe schooljaar", zegt ze. "Schoollopen wordt hier een pak veiliger en comfortabeler. Bovendien zijn de toekomstplannen niet enkel goed voor de school, maar ook voor veel anderen uit de omgeving."