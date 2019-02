Scholieren organiseren crowdfunding voor treintickets naar Brusselse klimaatmars: “Veel jongeren willen wel meestappen, maar kostprijs van een kaartje houdt hen tegen” VDI

15 februari 2019

15u33

Bron: VDI 0 Roeselare VMS-leerlingen Wout Degryse en Cas Schollaert (17) willen op vrijdag 15 maart zoveel mogelijk Roeselaarse jongeren in Brussel krijgen voor een internationale klimaatbetoging. Ze starten een crowdfunding op om treintickets te kopen en aan de jeugd uit te delen.

Duizenden jongeren overspoelen nu al zes weken op rij Brussel en andere grote steden om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek. Ook laatstejaarsstudenten Cas Schollaert (Humane Wetenschappen) en Wout Degryse (Moderne Talen-Wetenschap) aan het VMS deden op 31 januari met veertien andere klasgenoten als eerste Roeselaarse delegatie mee aan een van die donderdagse klimaatmarsen.

Treinticket

“Terwijl we op het perron op onze trein naar Brussel stonden te wachten, ontstond het idee om alle Roeselaarse jongeren mee op de kar te krijgen”, vertelt het duo. “We waren die dag met amper zestien en dan nog allemaal klasgenoten. We zouden dat graag anders zien en hopen op vrijdag 15 maart zoveel mogelijk Roeselaarse jongeren te overtuigen om mee te stappen. Voor velen is de kostprijs van een treinticket naar Brussel echter een struikelblok. Een heen-en-terugticket kost tussen twaalf en zestien euro. Om hen toch mee te krijgen, hebben we besloten een crowdfundingactie op poten te zetten. Met het geld kunnen we treintickets voor hen kopen.”

De jongens beloven een kleine beloning voor wie mee doet aan de geldinzamelactie. “Wie een heenticket sponsort, krijgt een bedankingsmail. Voor een retourtje zullen we je naam vermelden op een van onze protestborden. Wie meerdere tickets betaalt, krijgt niet alleen een naamsvermelding, maar mag nadien ook een fotoverslag in de mailbox verwachten. We gaan uiteraard ook controleren dat alleen geëngageerde jongeren zo’n treinticket krijgen. Daarom zullen de tickets al op naam en datum staan.”

Internationaal karakter

Of hun actie zal aanslaan, is nog een vraagteken. “Maar met niets doen, bereik je ook niets,” zeggen ze. “Hopelijk komt er voldoende respons. Als er nadien geld over is, beloven we dit aan een goed doel te storten. Het gaat dan ook maar om een eenmalig initiatief. We kozen voor de betoging op 15 maart omdat die een internationaal karakter heeft. We zijn ook maar één keer naar een klimaatmars op donderdag geweest. Persoonlijk zien we meer het nut in van één mars om de zoveel tijd omdat er dan meteen heel veel volk op één locatie samenkomt. Al blijven we natuurlijk de betogingen van de klimaatbrossers op donderdag steunen.”

Interesse uit politieke hoek

Ook de Roeselaarse politici hebben interesse in het initiatief. “Op 31 januari zijn we al bij federaal parlementslid en stadsgenote Nathalie Muylle geweest om over de problematiek te spreken en ook milieuschepen Michèle Hostekint heeft ons gevraagd deel uit te maken van ‘Klimaatswitch’, een groep die zich buigt over klimaatvriendelijke maatregelen in de stad. Daar zitten nu alleen volwassenen in, dus de inbreng van jongeren zou welkom zijn. We benadrukken wel dat we aan geen enkele politieke partij gelinkt willen worden, al beseffen we wel dat we net de politici nodig hebben om veranderingen door te voeren.”

Wie de actie wil sponsoren, kan terecht op de Facebookpagina ‘Youth for Climate RSL’. Daar komt binnenkort ook de info op over de crowdfundingactie.