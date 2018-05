Scholieren BuSO Sint-Idesbald leren vanaf 1 september bij in bedrijven 11 mei 2018

02u40 0 Roeselare BuSO Sint-Idesbald mag vanaf 1 september, als enige school buitengewoon onderwijs in de Roeselaarse regio, duaal leren aanbieden.

De school start met duaal leren 'groen en tuinbeheer' en 'medewerker fastfood' en wil dit op termijn uitbreiden. "Concreet betekent dit dat de leerlingen een volwaardig leertraject volgen, maar dat dit in tegenstelling tot het 'klassieke' onderwijs niet enkel op de schoolvloer gebeurt. Ze vertoeven ook een deel van de week in een contactbedrijf, een werkplek", verduidelijkt directeur Gerrit Demolder. "De leerlingen die in de laatste twee jaren zitten, kunnen in dit systeem instappen. Hierbij komen leerlingen drie dagen naar school en gaan ze twee dagen per week naar de werkplek. Hierbij begeleiden het bedrijf en de school het leertraject of de opleiding van de leerling. We zijn ervan overtuigd dat wij op deze manier een antwoord kunnen bieden voor onze leerlingen die rijp lijken voor de arbeidsmarkt, maar wat botsen op het reguliere schoolsysteem. Zo krijgen ze een 'aanpak op maat', die het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden enkel ten goede kan komen." (CDR)