Scholenprotest flakkert opnieuw op: actiegroep eist ontslag Barnum-directeur Charlotte Degezelle

24 januari 2019

14u59 0 Roeselare De Nieuwe Groote Stooringe, een actiegroep die zich verzet tegen hervormingen binnen Scholengroep Sint-Michiel, eist via een open brief het onmiddellijke ontslag van Serge Verlinde, de directeur van Barnum. Ze betichten hem van schijnparticipatie en leugens tijdens het onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen Barnum en VISO. Verlinde zelf is momenteel niet bereikbaar voor commentaar, maar Scholengroep Sint-Michiel benadrukt dat alles correct verloopt, alle partijen betrokken worden maar er helemaal nog niets beslist is omtrent een eventuele samenwerking tussen beide scholen.

Het rommelt opnieuw in het Roeselaarse secundaire onderwijslandschap. Hervormingsplannen zorgen al sinds juni 2017 voor onrust en honderden scholieren en leerkrachten kwamen al meermaals op straat als protest. In oktober kwam burgemeester Kris Declercq nog tussenbeide en de hervormingsplannen werden afgevoerd. Wel konden individuele scholen op vrijwillige basis gesprekken opstarten of blijven voeren over vernieuwing en samenwerkingsmogelijkheden.

Barnum en VISO zetten die stap en een personeelsvergadering in Barnum doet het protest nu opnieuw ontvlammen. De Nieuwe Groote Stooringe postte op Facebook een open brief. Ze eisen het ontslag van Serge Verlinde, directeur van Barnum. “Directeur Verlinde gedraagt zich als de Kabila van Roeselare”, klinkt het. “Leerkrachten kregen vier mogelijke scenario’s voorgeschoteld voor een samenwerking VISO-Barnum: geen samenwerking, gebouwen delen, een gemeenschappelijke eerste graad of volledig samensmelten. Zij kunnen punten van één tot drie toekennen aan de vier verschillende scenario’s. Klein detail: aan het eerste scenario kan helemaal géén puntenscore worden gegeven. Kan het bedrog nog groter zijn???? Subtiliteit is in ieder geval niet aan die man verloren gegaan. Het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad schrijft voor dat er uitdrukkelijk advies moet gevraagd worden aan de verschillende instanties. Het zou ons ten zeerste verwonderen dat dergelijk bedrog hieronder valt. Dit opent alvast voldoende juridische pistes om het bedrog op een juridische manier tegen te houden.”

In de brief richtten ze zich ook tot onderwijsminister Hilde Crevits, burgemeester Kris Declercq (beiden CD&V) en Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA). “Willen jullie alstublieft ogenblikkelijk ingrijpen. Dit soort van ‘inspraak’ tart werkelijk elke verbeelding. Wij eisen het onmiddellijke opstappen van directeur Verlinde! Roeselare zal branden als die man nog een dag langer op post blijft. Er zijn grenzen aan het kleineren van leerkrachten! Directeur Verlinde bedriegt iedereen door te stellen dat de subsidies van Crevits niet zullen uitgekeerd worden als er géén fusie komt. Dit is een flagrante leugen. De subsidies komen naar Roeselare zonder enige voorwaarde van fusie of wat dan ook!”

Directeur Serge Verlinde zit heel de middag in vergadering en is momenteel niet bereikbaar voor commentaar. Scholengroep Sint-Michiel reageert wel bij monde van voorzitter Jan-Vincent Lefere. “Het proces dat deze week in beide scholen gelopen wordt om te onderzoeken of er al dan niet een samenwerking mogelijk is tussen Barnum en VISO gebeurt in overleg met het LOK en alle verkozen adviesorganen. Ook niet samenwerken is een mogelijkheid. Georges Vannevel die als onafhankelijke de processen begeleid was aanwezig op de personeelsvergadering in Barnum en weet wat er gezegd werd. De insinuaties die we horen raken kant noch wal. Alle participatieorganen van zowel VISO als Barnum ontvangen alle documenten die de leerkrachten krijgen. Niet enkel het personeel maar alle participatieorganen, leerlingen, leerkrachten en de lokale gemeenschap, worden in het proces betrokken. Op vandaag is er helemaal nog geen beslissing genomen over een eventuele samenwerking.” Op de vraag tot ontslag van Verlinde gaat de scholengroep niet in. Ze distantiëren zich bovendien van De Nieuwe Groote Stooringe.