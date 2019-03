Scholengroep Sint-Michiel wil nieuwbouw voor VISO en Barnum op Ter Berken, maar site staat niet te koop CDR

26 maart 2019

11u45 0 Roeselare Kink in de kabel bij de plannen van middelbare scholen Barnum en VISO om één school te worden op en rond de site van Barnum. Scholengroep Sint-Michiel wil hiervoor tegen 2024 een nieuwbouw realiseren op de site Ter Berken. Maar het rusthuis langs de Zijstraat staat op vandaag niet te koop laat Bart Wenes, voorzitter van Zorgbedrijf Roeselare weten. Wat nu?

Het was gemeenteraadslid Brecht Vermeulen (N-VA) die tijdens de gemeenteraadszitting de kat de bel aan bond en het samengaan van VISO en Barnum op de agenda zette. “De fusie is aangekondigd en één van de argumenten is dat er een subsidie van 32 miljoen euro is vastgelegd voor een nieuwbouw voor VISO. De bedoeling van Scholengroep Sint-Michiel is om die nieuwbouw te bouwen in de buurt van Barnum”, zegt hij. “Hiervoor heeft men blijkbaar al aan het stadsbestuur gevraagd om Ter Berken te kunnen verwerven. De fusieschool zal ongeveer 3,5 keer zo groot zijn als het huidige Barnum, in een omgeving die nu al druk volgebouwd is. De impact op de omgeving zal groot zijn, bij de bouwwerkzaamheden en ook wanneer de scholen na 2024 samen operationeel zijn.” Vermeulen wou weten in hoeverre de stad al betrokken is bij de plannen, wat ze op site Ter Berken toelaten en of ze voorwaarden zullen stellen bij de bouw.

Uit het antwoord van Bart Wenes, voorzitter van het Zorgbedrijf, kwam een heel ander feit naar voor. “Scholengroep Sint-Michiel heeft officieel de vraag gesteld en zo hun intentie bekend gemaakt om site Ter Berken te willen kopen”, vertelt hij. “Ze richten zich hiervoor tot de Stad maar de grond waarop ter Berken staat is eigendom van het Zorgbedrijf, het gebouw van het OCMW. De Stad kan de site dus niet verkopen, het Zorgbedrijf daarentegen wel. Maar de site staat niet te koop. Op termijn komt het woonzorgcentrum wel leeg te staan. 38 bewoners verhuizen naar de nieuwe vleugel van Sint-Henricus in Rumbeke, 24 bewoners zullen onderdak vinden in het vroegere Ter Dreve. Maar voor beide projecten moet de eerste steen nog gelegd worden. Wij werken stapsgewijs en willen eerst bouwen, dan verhuizen en pas als dit alles achter de rug is de site verkopen.”

Zit Scholengroep Sint-Michiel nu in de knoei? Hebben ze andere mogelijke locaties op het oog voor de nieuwbouw? Wordt de samenwerking tussen Barnum en VISO on hold gezet? Jan-Vincent Lefere, voorzitter van de scholengroep, laat weten dat zij tot op vandaag geen officiële reactie kregen op hun vraag om site ter Berken aan te kopen. “Er is in het verleden altijd gezegd dat Ter Berken zou verhuizen en dat de site dan ten gelde gemaakt zou worden. Wij zijn bereid de courante marktprijs te betalen. Er werd gecommuniceerd dat Ter Berken in 2022 verlaten zou worden. Wij baseren ons op die gegevens en oordelen dat dit een realistische termijn is om onze plannen te realiseren. We hopen dat de stad ons niet aan het lijntje houdt en snel een standpunt inneemt. Ja of neen. De politiek moet zich realiseren dat er voor ons subsidies gereserveerd zijn, maar dat wij hiervoor binnenkort ook met een concreet plan moeten komen. Wij hebben goeie hoop dat het lukt met site Ter Berken. Indien niet zullen we op zoek moeten naar alternatieven maar daar hebben we op vandaag geen zicht op. Sowieso moet de nieuwbouw in de buurt komen van Barnum. Er moet een connectie zijn met de school. Dat is een conditio sine qua non.”

Tot slot informeerde Vermeulen tijdens de gemeenteraad ook of er al toekomstplannen zijn voor de huidige campussen van het VISO aan het Polenplein en de Dokter Delbekestraat. “Ik vernam in 2017 al dat er twee projectontwikkelaars bezig waren om beide sites te verwerven en te ontwikkelen”, zegt hij. Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V), bevoegd voor ruimtelijk planningsproces, reageert dat de stad tot nu toe geen enkel voorstel van bouwpromotoren ontving. “Maar iedereen weet dat de site VISO in het centrum woongebied is.”