Schoenen Bema sluit deuren na 80 jaar VIJFDE GENERATIE FAMILIE WIL TRADITIE NIET VOORTZETTEN CHARLOTTE DEGEZELLE

11 augustus 2018

02u26 0 Roeselare Jeannine Staelens (80) en Sieglinde Hinnekint (55) zetten eind deze maand definitief een punt achter Schoenen Bema. Moeder en dochter runden de schoenwinkel in 't Hof van 't Henneken 33 jaar samen, maar ook Jeaninne haar ouders en grootouders waren al actief in de branche. De schoenenmicrobe vergat echter de vijfde generatie te bijten.

"Mijn ouders, Benoni Staelens en Magdalena Callebert, openden in 1936 een schoenwinkeltje in de Meenseheirweg. Maar eigenlijk was mijn grootvader Henri Staelens ook al schoenmaker in de Kattenstraat", vertelt Jeannine. "Mijn vader herstelde aanvankelijk schoenen en was gespecialiseerd in maatwerk en zelfgemaakte 'véloschoenen', de voorlopers van de sportschoenen. Mijn moeder ging nog uit werken. Op een dag kwam ze thuis in een gang vol schoenen. Mijn vader had die gekocht en zei haar dat hij alles pas op het einde van de maand zou kunnen betalen als zij nog zo veel uit werken ging. Zo startten ze echt met de winkel."





33 jaar samen in de zaak

"Na een verhuis naar iets verderop in de Meenseheirweg openden ze eind jaren '50 de winkel hier in 't Hof van 't Henneken. Ik ben opgegroeid tussen de schoenen. Ik heb overwogen om verpleegster of kapster te worden, maar ben toch in de zaak gerold. Net als Sieglinde, die aanvankelijk, doordat ze boven de winkel woont, af en toe bijsprong. Ondertussen staan we al 33 jaar samen in de zaak. Het zal straks raar doen. Maar ik blijf elke dag komen, want ik eet hier elke middag." "We hebben sowieso een unieke band", aldus Sieglinde. "We hebben altijd een heel hecht gezin gevormd, samen met meme en pepe."





Vorige zomer hakten Jeaninne en Sieglinde knoop door over het lot vanSschoenen Bema. "Een vijftal jaar terug waren we al gestopt met kinderschoenen. Sindsdien focusten we ons echt op comfort, wat altijd al onze sterkte geweest is en waarbij we de concurrentie van de modezaken in de stad en het internet niet ervaren", weet Sieglinde. "Toen het vorig jaar tijd was om de nieuwe wintercollectie aan te kopen, zijn we beginnen discussiëren over de toekomst. Mijn zonen zijn niet geïnteresseerd in de winkel dus opvolging is er niet. Ook zouden we moeten investeren in een nieuwe locatie en een nieuw concept." "Bovendien wordt het te lastig voor mij. Ik ben 80 en m'n rug en knieën willen niet meer mee", pikt Jeaninne in.





In september 2017 startte een totale uitverkoop. "Het wordt wennen. Bij verlengde weekends ben ik al ongedurig om de winkel weer te openen", bekent Jeaninne. "We gaan vooral het constant tussen de mensen zijn missen. We hebben hier zoveel afgelachen in de winkel. De schoenen op zich zal ik niet missen. Ik kijk nooit naar etalages van schoenwinkels, zelfs niet in Milaan. Maar naar de klanten daarentegen wel. We zijn hen dankbaar voor het jarenlange vertrouwen." De uitverkoop met ronde prijzen van 5, 10 en 20 euro loopt nog tot eind deze maand.