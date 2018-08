Schepen ontdekt schuilkelder onder zaal Ocar 30 augustus 2018

De Roeselaarse cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V) heeft zelf een bijzondere vondst gedaan. Onder zaal Ocar in Rumbeke blijkt zich een grote schuilkelder te bevinden. Hij deed de ontdekking toen hij een deksteen in de grond weghaalde. "Niemand blijkt van het bestaan van de schuilkelder te weten", stelt de schepen. Om meer te weten te komen, is Lievens van plan om zijn licht op te steken bij enkele oudere Rumbekenaars. De archieven zal schepen Lievens er alvast niet kunnen op naslaan, want die zijn lange tijd geleden verbrand. (CDR)