Schepen gaat nog eens van grond 02 februari 2018

Erfgoedcel Terf vierde gisteren, dag op dag, haar tiende verjaardag. De medewerkers, voorzitter Kurt Himpe en ondervoorzitter Dirk Lievens deden dat op een heel bijzondere manier. Eventjes mochten ze het werk van de Roeselaarse Klokkengilde overnemen en zelf aan de touwen hangen om zo de klokken van de Sint-Michielskerk te luiden. "Het voorstel kwam eigenlijk van Michel Veracx, voorzitter van de Klokkengilde", vertelt Hugo Verhenne. "Hij gaf ons eerst een woordje uitleg over de verschillende klokken, waarvoor ze gebruikt worden en hoe ze geluid worden. Vervolgend mochten we zelf onze kans wagen met de do- en re-klok. Een unieke ervaring waarbij we even konden kennismaken met de traditie van het manueel klokkenluiden en waarbij sommigen zelfs even van de grond gingen." (CDR)