Schepen Coppé maakt drastische prijsstijging stationsparking weer ongedaan Charlotte Degezelle

20 december 2018

18u30 0 Roeselare Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) is erin geslaagd om B-Parking, filiaal van de NMBS en beheerder van de ondergrondse parking Ooststraat-station, te overtuigen om een drastische stijging van de parkeertarieven terug te schroeven. Sinds 1 december was parkeren er plots zo’n 50% duurder geworden. Nu keert men terug naar de tarieven die golden in november.

Anderhalf jaar terug kondigde B-Parking een halvering van de parkeertarieven van hun parking onder het station aan. Maar sinds 1 december was parkeren er plots weer een pak duurder. Dat ondervond Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten die al 42 jaar tussen Roeselare en Brussel pendelt voor z’n job, deze week aan den lijve. Hij is sinds de opening in 2014 abonnee van de parking. In de beginjaren betaalde hij 97 euro voor een parkeerabonnement van drie maanden, sinds de prijsdaling in mei 2017 nog 52 euro. “Maar deze week moest ik plots 80,40 euro neertellen voor drie maanden”, foetert hij. “Dat is een drastische prijsstijging van 54%. Denkt men zo het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren? Een treinabonnement is al niet van de poes en dit is een extra belasting. Ik parkeer m’n wagen echt niet voor m’n plezier op die parking, maar kies bewust voor het openbaar vervoer om m’n brood te gaan verdienen. Dat is trouwens voor alle pendelaars het geval. De prijsdaling was indertijd ingevoerd om meer mensen te lokken naar de parking, maar qua bezetting zie ik alvast geen beterschap. Toch trekken ze de prijzen nu weer op.”

De website van B-Parking leert ons dat alle tarieven sinds deze maand flink quasi met 50% gestegen zijn. Als treinreiziger betaalde je tot voor kort 0,50 euro om een uurtje onder het station te parkeren, 3 euro voor een dag. Op vandaag is dit respectievelijk 1,08 en 6,48 euro. Een niet-treinreiziger betaalde 1,27 euro per uur, 9,32 euro per dag. Nu gaat het om 1,70 en 16,97 euro. De prijs van een tienbeurtenkaart steeg van 13 naar 27 euro. Aan het eerste uur gratis parkeren en het bijzondere shoppingtarief in weekends en op feestdagen van maximaal 4,17 euro voor een dag werd niet geraakt

Bij de NMBS horen we dat de prijsverlaging van 2017 een tijdelijk werftarief was. De ondergrondse parking was toen moeilijk bereikbaar door de werfsituatie. “Maar ondertussen is het nieuwe station en de parking opgeleverd en perfect bereikbaar”, aldus woordvoerder Bart Crols. “Daarom trokken we de tarifering opnieuw op naar een normaal niveau voor een nieuwe parking van die grootte en met dat comfort.”

Maar het stadsbestuur zat verveeld met de drastische prijsstijging en nam direct initiatief. “Ook voor ons kwam het als een verrassing dat de verlaging van de tarieven maar tijdelijk was”, reageert mobiliteitsschepen Griet Coppé. . “Eind november al heb ik gevraagd om rond de tafel te zitten. Wij hebben eigenlijk niets te zeggen aan de tarieven van die parking, maar rekenden toch op de goodwill van B-Parking.” Gisteren al vond er een overleg plaats. Met succes. “Er is beslist dat B-Parking de tariefverhoging terugschroeft naar de tarieven die golden in november”, glundert de schepen.