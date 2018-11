Schapen als grasmaaier op bedrijvenpark 09 november 2018

02u26 2

In samenwerking met Global Development Solutions bvba ontwikkelde WVI recent het bedrijvenpark Beveren-Onledebeek in Roeselare. Ondertussen hebben de eerste bedrijven zich gevestigd in dit gebied, dat een oppervlakte van circa 17 hectare beslaat.





Een aanzienlijk deel van deze oppervlakte, met name aan de randen van het terrein, bestaat uit groenzones. Om deze groenzones te onderhouden, zet WVI sinds kort schapen in. De schapen zijn eigendom van een lokale schapenhouder uit de directe omgeving van het bedrijvenpark. Er werd een overeenkomst afgesloten tot eind 2019. Vervolgens zal WVI het project evalueren, maar het is de bedoeling om het gras ook in de toekomst te laten begrazen door vee en om deze beheersvorm waar mogelijk ook toe te passen op andere bedrijventerreinen. (CDR)