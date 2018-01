Schade beperkt dankzij rookmelder 02u47 0 Roeselare Een rookmelder heeft er woensdagavond iets over tien uur voor gezorgd dat de schade bij een brand in een woning langs de Ieperseweg in Roeselare beperkt bleef.

Er ontstond brand achter een valse wand aan de schouw van het huis. Meteen trad de rookmelder in werking en konden de bewoners verwittigd worden. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur meteen onder controle.





"Dankzij de rookmelder werd het vuur snel opgemerkt en bleef de schade heel beperkt", klinkt het bij Christian Gryspeert van de brandweerzone Midwest.





Hij pleit ervoor om in elke woning rookmelders te hangen die minstens een vluchtweg beschermen.





(LSI)