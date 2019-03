Schade aan wagens door put in wegdek op E403 VHS

07 maart 2019

19u34 0

Een vrij diepe put door losgekomen asfalt veroorzaakte donderdagochtend behoorlijk wat file op de E403. De put situeerde zich op de rechterrijstrook tussen de afrit Lichtervelde en die van Beveren-Roeselare en is allicht een gevolg van het winterweer waarmee we eerder dit jaar werden geconfronteerd. Twee automobilisten zagen de put niet op tijd en liepen daardoor schade op aan hun wagen. Eén bestuurder moest aan de kant met een lekke band, de andere verloor de controle over het stuur en botste tegen enkele dranghekken naast de snelweg. De hulpdiensten snelden ter plaatse om nog meer ongevallen te vermijden. De rechterrijstrook werd afgesloten tot er een noodherstelling was uitgevoerd. Het verkeer richting Kortrijk moest lange tijd over één rijstrook.