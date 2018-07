Schaapsbrug vrijdag open voor verkeer 11 juli 2018

Schepen Griet Coppé (CD&V) laat via haar Facebookpagina weten dat de Schaapsbrug vrijdag opnieuw open gaat voor verkeer langs beide kanten. "Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een fietsvriendelijke Schaapbrug: plaatsen vangrails, signalisatie, belijning, werf opkuisen (sic) ", klinkt het. De werken startten in maart. Sindsdien moest het zware vrachtverkeer een omleiding volgen via de Bruanebrug, waar de fietsers om veiligheidsredenen verplicht werden om af te stappen. Nu de werken op hun einde lopen, normaliseert straks ook de situatie op de Bruanebrug opnieuw. (CDR)