SBS De Octopus bakt, drinkt en loopt voor Refuse to sink

De Octopus bakt, drinkt en loopt voor Refuse to sink CDR

03 december 2018

Stedelijke basisschool De Octopus organiseert drie acties in het kader van de Warmste Week van Music for Life. “Dit jaar steunen we Refuse to sink”, vertelt Ilse Berteloot. “Deze vzw zet zich in voor mensen met de ziekte van Duchenne. Dat is een progressieve en dodelijke spierziekte die je van bij je geboorte hebt. Omdat een leerling van onze school aan deze ziekte lijdt, dragen wij deze vzw een erg warm hart toe.” De school langs de Leeuwerikstraat organiseert een ‘Koekenbak voor Duchenne, waarbij de leerlingen thuis koekjes bakken en verkopen in hun buurt. De centjes brengen ze naar de warmste spaarpot in het glazen huisje van de school. “Van 10 tot 14 december is er Koffie for Life”, weet Ilse. “Ouders, grootouders, sympathisanten ... kunnen zich voor schooltijd komen warmen aan een potje koffie. Afsluiten doen we met een Urban Trail doorheen de school ‘Glow for Duchenne’, op vrijdag 14 december tussen 18u en 20u. Iedereen kan rondjes van 1,5 kilometer komen lopen of wandelen.” Meer op www.sbsdeoctopus.be.