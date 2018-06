SASK stelt tentoon in Expo Roeselare 14 juni 2018

De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) turnt Expo Roeselare om tot een tentoonstellingsruimte. Nog tot en met zondag 17 juni kan je er terecht voor de eindejaarsexpo. Er is werk te zien van leerlingen uit alle richtingen en van alle leeftijden. De expo staat tegelijkertijd synoniem met het einde van het schooljaar.





"We bieden vanaf volgend schooljaar twee nieuwe theoretische opleidingen aan", duidt directeur Carl Segaert. "De cursus Beeldende en Audiovisuele Cultuur is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in kunstgeschiedenis. Daarnaast is er de opleiding tot recensent want ook praten en schrijven over kunst is belangrijk. Nieuw zijn ook onze twee ateliers: het projectatelier, waarbij de focus op het project ligt, en het cross-over atelier, voor wie minstens twee ateliers combineert. Tot slot is ook de opleiding videokunst en animatie nieuw, waarin de diverse basistechnieken audiovisuele media aan bod komen."





Meer op www.saskroeselare.be.





(CDR)