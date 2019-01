SASK organiseert smakelijke opendeur CDR

25 januari 2019

Op zaterdag 16 februari zet de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) de deuren langs de Leenstraat op een appetijtelijke manier open voor het grote publiek. Het klassieke opendeurrecept bestaat uit een overdadig aanbod aan open lessen, workshops, grime, huisgemaakte limonades, een bier- en wijnbar, frieten, pannenkoeken en ander lekkers. Maar daarnaast staan ook veel andere artistieke gekkigheden op het menu zoals een wandelende kauwgom-ballen-machine en muzikaal fornuis Voor het eerst treft de opendeurgekte ook de Rumbeekse afdeling in de Blinde Rodenbachstraat. Ook daar is er een opendeur in de ateliers Beeldhouwkunst, Monumentale en Juweelkunst. Voor de bezoekers van Rumbeke is er bovendien een gratis rum(beke)choco. Tussen beide locaties rijdt een gratis pendelbus en er is ook gratis parking voorzien. Hiervoor dien je wel een parkeerkaart te printen die je vindt op www.saskroeselare.be/_/opendeurdag-2019/. Op beide locaties is iedereen welkom van 10 tot 17 uur.