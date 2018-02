SAR ijvert voor volwaardig ouderenbeleid 21 februari 2018

02u42 0

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen wil de gemeentelijke Seniorenadviesraad (SAR) de prioriteiten voor het lokaal ouderenbeleid in Ardooie aankaarten. Ze overhandigden hiertoe een memorandum met de bedoeling om samen werk te maken van positieve veranderingen in het beleid. "Ardooie vergrijst, meer dan zijn buurgemeenten. Tussen vandaag en 2024 zal het aantal 60-plussers een blijvende groei kennen en worden ze een grote belangengroep die meer positieve aandacht verdient", klinkt het. "De installering van een volwaardige seniorenconsulent vanuit de gemeente, die samenwerkt met alle partners op het werkveld, geeft garantie dat er uitvoering zal gegeven worden aan een volwaardig seniorenbeleid." Speerpunten voor dat beleid zijn volgens de SAR het wegwerken van hindernissen op vlak van mobiliteit en het gebruik van openbare gebouwen, het verminderen van armoede en kwetsbaarheid bij ouderen, buurten blijvend in beweging brengen, kwalitatieve en aangepaste woningen en de realisatie van een volwaardig zorgcontinuüm. Concreet vragen ze onder meer om een meer wandelvriendelijk kerkhof, goed uitgebouwd openbaar vervoer en woondienst en tuinbakken in de wijken waar senioren wonen. (CDR)





Meer over SAR

samenleving

ouderen

mensen

Ardooie

Seniorenadviesraad

politiek