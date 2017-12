Santa Run succes ondanks guur weer 02u40 0 Foto Sam Vanacker De talrijke lopers aan de start van de vierde Santa Run in Roeselare. Roeselare Flac Roeselare en de Broederschool organiseerden gisteravond al voor de vierde keer de Santa Run in Roeselare.

Inschrijvingen liepen als een trein en al weken op voorhand was de loopwedstrijd volledig volgeboekt, met maar liefst tweeduizend voorinschrijvingen. Door de regen en de felle wind bleven een aantal rugnummers gisteren weliswaar onaangeroerd liggen in de turnzaal van de Broederschool, maar de Santa Run was toch weer een schot in de roos.En net als vorig jaar waren er weer heel wat kerstmannen te bespeuren tussen de lopers.





Jean-Claude Maddelein en Michiel Spruytte van atletiekvereniging AVR lieten zich niet afschrikken door het weer en stonden samen met 994 anderen aan de start van de 10 kilometer. (SVR)