Santa Run is sluitstuk van Roeselare Loopt

06 december 2018

De eindmeet van het criterium ‘Roeselare Loopt’ is in zicht. Alleen de feestelijke afsluiter ‘Santa Run’ staat nog op het programma. Die wordt georganiseerd op 26 december vanaf 19.30 uur en dus na de honderdste Kerstparade die door het centrum trekt. Je kunt kiezen voor een afstand van 3,3 of 10 kilometer. Per afstand worden maximaal duizend deelnemers toegelaten. Meer info en inschrijven op santarunroeselare.be.

Na de Santa Run staat de prijsuitreiking gepland van Roeselare Loopt. Wie wil weten of hij in aanmerking komt voor de goodiebag of de prijzenpot voor het eindklassement lange afstand, kan terecht op www.roeselareloopt.be. Elke loper wordt persoonlijk uitgenodigd via e-mail.