Santa Run en Kerstcorrida zijn schot in de roos Sam Vanacker

26 december 2018

19u23 0 Roeselare Zowel in Roeselare als in Tielt liepen op tweede kerstdag een paar duizend mensen de feestmaaltijd er weer af. In Roeselare stond ongeveer 1.700 man aan de start van de Santa Run, terwijl ook de kerstcorrida in Tielt vlotjes de kaap van de 1.400 rondde.

Net als vorig jaar waren er heel wat kerstoutfits te bespeuren op beide loopwedstrijden. In tegenstelling tot vorig jaar hield de vierde editie van de Santa Run het dit keer wel droog. “Bij de vorige editie op 28 december konden we in feite spreken van een storm. Door de felle wind en de regen zijn toen toch een flink pak rugnummers onaangeroerd gebleven”, vertelt Filiep Dekiere van de organisatie. “Nu is het perfect loopweer.” Ook de 32ste editie van de kerstcorrida in Tielt werd opnieuw een succes, met over alle categorieën samen ruim 1.400 man aan de start.