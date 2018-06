Samen tuinieren om integratie te bevorderen 19 juni 2018

02u39 0 Roeselare Afgelopen zondag werd er een nieuw volkstuintjespark ingehuldigd in Roeselare.

De tuin van Licht en Ruimte omvat 27 perceeltjes en ligt tussen de REO-veiling en de gelijknamige wijk van sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel. Opmerkelijk is dat het project behalve een ecologische ook een sociale dimensie heeft. Zo zijn niet alleen de bewoners van de achtergelegen appartementen er welkom, maar ook OKAN-leerlingen uit het middelbaar (Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) en anderstalige studenten van het volwassenenonderwijs zullen er regelmatig aan de slag zijn. Alles gebeurt onder het toeziend oog van liefhebbersvereniging Tuinhier, die instaat voor de exploitatie van de tuintjes. "Een heel mooie samenwerking", zegt schepen van Sociaal Beleid en Groen Filiep Bouckenooghe (Groen). "Het is voor de studenten aangenaam om eens de schoolbanken achter zich te laten en hun Nederlands te kunnen oefenen met de wijkbewoners. Ongetwijfeld komt het samen tuinieren de integratie en de positieve beeldvorming rond anderstalige nieuwkomers ten goede. Anderzijds hebben de volkstuintjes uiteraard ook een praktisch nut voor de buurtbewoners. Dankzij de tuintjes kan men straks genieten van gezonde voeding van eigen bodem, terwijl ook het afval van de appartementen er gecomposteerd kan worden. Zo maken we de cirkel rond." (SVR)