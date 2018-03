Sam Vynckier is bezieler van Belgische Student Startup van het jaar 21 maart 2018

Becycled is op de Tech Startup Day Awards verkozen tot Belgische Student Startup van het jaar. Becycled is een online marktplaats voor alle fietsen en toebehoren. Particulieren en lokale fietswinkels kunnen er nieuw of tweedehands fietsmateriaal op kopen en verkopen. Drijvende kracht erachter is Roeselarenaar Sam Vynckier. De 25-jarige Vynckier runt niet enkel zijn bedrijf, maar combineert dit met zijn studies Master Sportmanagement aan de Université Catholique de Louvain. Vorig jaar werd hij al verkozen tot Student-ondernemer van het Jaar door EO Belgium en Ustart Belgium, en mocht hij België vertegenwoordigen op de Global Student Entrepreneur Awards. Sam gelooft enorm in zijn initiatief. "Becycled is niet gewoon een online marktplaats voor al jouw fietsen en toebehoren, maar wij zijn een klein puzzelstukje in een grote beweging naar een properdere en groenere mobiliteit in steden. We willen graag ons steentje bijdragen waar mogelijk, en ik hoop dan ook dat iedere student of ondernemer in spe mee helpt bouwen aan een bedrijf dat een impact wil maken in deze wereld." (CDR)