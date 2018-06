Sabine Latré stopt als directrice De Bever 08 juni 2018

Sabine Latré stopt als directeur in vrije basisschool De Bever. Ze stuurde woensdagavond zelf een mail met het nieuws rond naar de ouders. "Met veel spijt in het hart heb ik omwille van persoonlijke redenen mijn ontslag gegeven als directeur van De Bever", schrijft ze. "Ik ben dankbaar dat ik samen op weg kon gaan met een enthousiast en gedreven leerkrachtenteam, dat alle vertrouwen verdient. Dit is onlangs ook bewezen door het heel goede verslag dat we kregen van de inspectie bij de doorlichting in april. Momenteel is er nog geen nieuws over mijn opvolger, ik blijf het ambt uitoefenen tot eind augustus. Vanaf 1 september word ik directeur van de vrije basisschool Driekoningen in Torhout. Ik dank jullie voor het vertrouwen en wens de school alle geluk." (SVR/CDR)