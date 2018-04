S Plus Ons Pensioentje wandelt met burgemeester 25 april 2018

Seniorenvereniging S Plus Ons Pensioentje Roeselare organiseert op donderdag 26 april een nieuwe stadswandeling. Eerder gingen ze al op stap door Krottegem en Batavia met schepen Henk Kindt (sp.a) en trokken ze door de stedelijke parkbegraafplaats en omgeving met schepen Filiep Bouckenooghe (groen). Deze keer neemt burgemeester Kris Declercq (CD&V) hen op sleeptouw. Hij bepaalt ook de route. "We vinden de contacten met onze lokale beleidsmakers belangrijk. De wandelingen beschouwen we als informele kansen voor beide partijen, ouderen en politici", aldus bestuurslid Bertin Sanders. Met deze activiteit richt S Plus Ons Pensioentje zich vooral tot de leden, maar ook niet-leden zijn welkom. De start vindt donderdag om 14 uur plaats aan café St.-Georges op het Stationsplein. (CDR)