Rusthuis wordt catwalk voor één dag BEWONERS DE ZILVERBERG GENIETEN VOLOP VAN MODESHOW CHARLOTTE DEGEZELLE

02 maart 2018

02u44 0 Roeselare Modebewustzijn is iets van alle leeftijden. Dat bleek gisteren in rusthuis De Zilverberg waar de bewoners getrakteerd werden op een modeshow met de nieuwste lente- en zomercollectie. Vooral de dames voelden zich als een kind in een snoepwinkel want voor de meesten is een namiddagje shoppen niet zo evident meer.

"Dat blauw van die polo is 't nieuwe modekleur." "Chique wi." "De zunne mag zich dan rap tonen." Terwijl het gisteren stenen uit de grond vroor, maakten de bewoners van rusthuis De Zilverberg kennis met de nieuwe lente- en zomercollectie. Het Nederlandse Bo Mode, gespecialiseerd in de verkoop van kleding in rust- en verzorgingshuizen, toverde de cafetaria om in een catwalk waar vier modellen de nieuwste trends showden, afgewisseld door ludieke sketches van de animatieploeg.





Beste plaatsen

De eerste senioren zaten al ruim een uur op voorhand te wachten. Kwestie van de beste plaatsjes te hebben. Alle dames- en herenoutfits werden gekeurd, de stofjes gevoeld en vervolgens gingen de portemonnees open.





"Dit is de hemel voor mij. Ik heb altijd graag in het nieuw gestaan, volgens de laatste mode", glundert Margareta Dedeyne (88) terwijl ze een wit topje, beige broek en een bijpassende truitje uit de rekken haalt. "Straks moet ik wel nog passen want met m'n rolwagen is het belangrijk dat alles goed zit."





Opleven

Marcella Vantomme (85) kreeg hulp van haar dochter Linda Vanacker.





"Het is niet omdat je in het rusthuis zit, dat je niet meer mooi voor de dag mag komen", vindt Linda. "Normaal ga ik altijd winkelen voor mama. Ik ken haar smaak, maar ik zie hoe ze opleeft nu ze zelf kan kiezen wat ze echt leuk vindt."





Dat is exact de reden waarom het rusthuis de modeshow op poten zette. De meeste bewoners raken immers zelf niet meer in een kledingzaak, dus brengen ze die gewoon naar het rusthuis.





"Ik woonde vroeger in het centrum en zag elke dag de etalages. Als ik iets mooi vond, dan kocht ik het", zegt Lutgarde De Coninck (86). "Nu moet het wachten tot m'n kinderen tijd hebben. Deze formule is dan ook ideaal al moet ik bekennen dat mijn kleerkast vol hangt, zelfs met dingen die ik nog nooit aanhad."





Vedette van de middag was Noël Dejonckheere. Als bewoner van De Zilverberg flaneerde hij als een volleerd mannequin door de cafetaria. "Daarvoor moet je 83 zijn en helemaal niets met kleren of mode hebben", lacht hij. "De meeste dingen in m'n kast zijn 20 of zelfs 30 jaar oud. De mode van een boer zoals ik het zelf noem. Ik ben altijd landbouwer geweest en ze zeggen dat die 'bendig' (zuinig nvdr.) zijn. Zolang iets niet versleten is, moet het niet vervangen worden."





Toffe namiddag

Maar toen één van de animatoren hem vroeg of hij aan de modeshow wou deelnemen, hapte Noël direct toe.





"Het is leuk om m'n medebewoners een toffe namiddag te bezorgen. Iets kopen? Als m'n vriendin vindt dat er iets me goed staat, zal ik misschien wel toegeven."